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    "القصبي" يبدأ رئاسته لائتلاف دعم مصر بدقيقة حداد على روح "سيف الليزل"

    02:55 م الإثنين 17 سبتمبر 2018
    "القصبي" يبدأ رئاسته لائتلاف دعم مصر بدقيقة حداد على روح "سيف الليزل"

    النائب عبدالهادي القصبي

    كتبت- مي الشامي:

    توجه النائب عبدالهادي القصبي، الرئيس الجديد لائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية، بالشكر للنائب محمد السويدي، رئيس الائتلاف السابق، على الجهد الذي بذله خلال فترة رئاسته للائتلاف.

    وبدأ القصبي رئاسته عقب فوزه بالمنصب، بالوقوف دقيقة حداد على روح الراحل سامح سيف الليزل، مؤسس ائتلاف دعم مصر، وشهداء مصر.

    وأعلن النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر السابق، منذ قليل، فوز النائب عبدالهادي القصبي، برئاسة الائتلاف.

    وقال السويدي، إن القصبي، فاز بالتزكية لكونه المرشح الوحيد على المنصب.

    ائتلاف دعم مصر شهداء مصر عبدالهادي القصبي

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