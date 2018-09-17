"هنيدي وصبحي كابر" ضيفا ثالث حلقات "الحكاية" مع عمرو أديب

كتب مصطفى علي:

يحل الفنان محمد هنيدي ضيفا على برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" الذي تعرضه شبكة "MBC مصر"، "الليلة" في تمام العاشرة مساءً.

ويتحدث هنيدي في حواره الخاص مع عمرو أديب عن الكثير من الحكايات والقصص التي تشغله في الفترة الحالية وفكرة عودته للمسرح، ومشاريعه الفنية والشخصية المُستقبلية.

ويستضيف أيضاً برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" صاحب المطعم الشعبي الشهير "صبحي كابر" الذي يتحدث عن الكثير من الحكايات عن الأكل الشعبي المصري، ولماذا يعشق الشعب المصري تناول الطعام بصورة شعبية جماعية، ويُقدم خلال الحلقة عدد من أشهر الأكلات المصرية.

يُذكر أن برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" يُعرض على شاشة "MBC مصر"، من السبت للإثنين في تمام العاشرة مساءً، وسيُقدم فقرات وحكايات وقصص متنوعة تهم كل أفراد العائلة في مصر والعالم العربي.

يُعرض برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" على " MBC مصر" من السبت إلي الإثنين، الساعة 10:00 مساءً.