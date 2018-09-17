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    "القصبي": "السويدي" أول من اتصل بي لدعمي.. وسنقدما للعالم نموذجا تشريعيا

    02:51 م الإثنين 17 سبتمبر 2018
    "القصبي": "السويدي" أول من اتصل بي لدعمي.. وسنقدما للعالم نموذجا تشريعيا

    عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر

    كتبت- هند الشامي:

    قال عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر الحديد، إن أول من اتصل به لدعمه في الترشح لرئاسة الائتلاف هو الرئيس السابق، محمد السويدي، مؤكدا أنه قال له "سأساندك في مهمتك الوطنية بكل ما أملك".

    وقدم القصبي التحية للواء سعد الجمال، رئيس الائتلاف الأسبق، وكذلك التحية بأعضاء الائتلاف، الذين حملوا على عاتقهم تشريعات الإصلاح الاقتصادي.

    وعد القصبي نواب ائتلاف الأغلبية البرلمانية باستكمال المسيرة، والحفاظ على بنيان تجمعهم بشكل قوي، يناسب دولة محورية لها تاريخ عميق، وقيادة لا تخشى في الله لومة لائم متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.

    وأضاف أنهم سيقدمون للعالم نموذجا تشريعا فريدا عبر الرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، وأنهم عازمين على أن تسود الأجواء روح تعاون.

    وتابع: "سنهتم بقضايا الموطن المصري، ومنها ما يخص الإصلاح الاقتصادي، مقدما في نهاية كلمته درع باسم الائتلاف للسويدي".

    وأعلن النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر السابق، منذ قليل، فوز النائب عبدالهادي القصبي، برئاسة الائتلاف.

    وقال السويدي، إن القصبي، فاز بالتزكية لكونه المرشح الوحيد على المنصب.

    عبد الهادي القصبي ائتلاف دعم مصر محمد السويدي

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