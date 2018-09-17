برلمانية: "التابلت" تجريبي هذا العام.. والمحمول ممنوع في الفصول

كتب- أحمد الصعيدي:

قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن تسليم "التابلت" الدراسي للطلاب سيكون على دفعات، تبدأ بالصف الأول الثانوي فقط، مشيرة إلى أن هذا العام تجريبي لتدريب الطلاب والمعلمين على الأجهزة.

وأضافت "نصر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أن "التابلت" الدراسي لا يتصفح سوى موقع "بنك المعرفة"، ولا يدعم تصفح مواقع السوشيال ميديا، ولا يمكن اختراقه، لأنه مُعد بأجهزة أمنية عالمية لتأمينه من الاختراق، لافتة إلى أن من يحاول اختراق التابلت الدراسي سيُعرض لنفسه لعقاب شديد.

وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الدكتور طارق شوقي أشار إلى أنه سيتم منع الهاتف المحمول في المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى منع المعلمين من استخدام الهاتف المحمول داخل الفصول