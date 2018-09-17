بالأسماء.. ننشر نتيجة القبول بالمدارس اليابانية

كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أسماء الطلاب المقبولين بالمدارس اليابانية، من خلال موقعها الرسمي على الانترنت.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قبول 13 ألفًا و 240 طالبًا بـ34 مدرسة مصرية يابانية بـ19 محافظة على مستوى الجمهورية، بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها والصف الأول الابتدائي، كما قبلت الوزارة 700 معلمًا ومعلمة للعمل في المدارس، بخلاف المديرين والوكلاء والمعاونين.

ويمكن لأولياء الأمور، الذين لم تصلهم رسائل البريد الإلكتروني، أو الذين لم يتمكنوا من الوصول للرسالة التي أرسلتها إليهم وزارة التربية والتعليم، التعرف على موقف أبنائهم من القبول من هنا:

ولفت الوزير، إلى أن مدرسة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، هي أكبر مدرسة قبلت طلابًا هذا العام، وعددهم 1320 طالبًا وطالبة، وبها 61 معلمًا.

وتبدأ الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية، في 22 سبتمبر المقبل، وتطبق مناهج النظام التعليمي الجديد، ويدرس طلابها باللغة العربية طوال المرحلة الابتدائية، إذ يتسلمون 4 كتب هي: كتاب اللغة العربية، كتاب اللغة الانجليزية، كتاب التربية الدينية، وكتاب الباقة المجمعة التي تتضمن معلومات علمية ورياضية وجغرافية باللغة العربية.​