زحام بعمومية "دعم مصر" لاختيار خليفة "السويدي"

كتبت- هند الشامي:

شهدت الجمعية العمومية لائتلاف دعم مصر البرلماني، زحامًا كبيرًا اليوم الأحد، ضمن فعاليات انتخاب رئيس جديد للائتلاف، بعد إعلان النائب محمد السويدي عدم الترشح مرة أخرى.

وتشهد الجمعية العمومية حضور عدد من النواب من خارج الائتلاف، أبرزهم عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، ومن المصريين الأحرار طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

ومن أبرز الحضور من نواب الائتلاف عبد الهادي القصبي، المرشح صاحب نسبة الفوز الأكبر، ورئيس الائتلاف السابق محمد السويدي، وهمام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان.

وطبقا لمصادر فانه تقرر الدفع بعبد الهادي القصبي فقط ، وهو ما يترتب عليه فوزه بالتزكية

وكان قد أعلن المهندس محمد زكى السويدى رئيس الائتلاف الحالي عدم ترشحه على كرسى الرئاسة مرة ثالثة بعد فترتين قضاها في رئاسة الائتلاف.