استمرار فعاليات تدريبات النجم الساطع 2018 بقاعدة محمد نجيب -صور

كتب- محمد نصار:

قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، إن تدريبات النجم الساطع 2018، مستمرة بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريب القتالي للقوات البحرية والجوية والمنطقة الشمالية العسكرية في المدة من 8 إلى 20 سبتمبر 2018، بمشاركة قوات من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والأردن والإمارات والسعودية وفرنسا وبريطانيا واليونان وإيطاليا و16 دولة أخرى بصفة مراقب.

وأضاف الرفاعي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الاثنين، أن القوات المشاركة استمرت في تنفيذ مشروع مراكز قيادة مشترك بري - جوي شمل العديد من المحاضرات النظرية والعملية وإجراءات التحضير والتنظيم للمعركة وأعمال القيادة والسيطرة وتبادل الخبرات والمعلومات، والتدريب على صنع وإتخاذ القرار في أزمنة قياسية مع فرض عدد من السيناريوهات المختلفة لمواجهة المتغيرات المفاجئة والطارئة أثناء إدارة العمليات على أرض الواقع، والذي أظهر مدى ما يتمتع بها المقاتلون من مختلف الدول من قدرة على التعاون لتنفيذ عمل جماعي مشترك لمواجهة أي عدائيات محتملة.

كما نفذت عناصر من القوات البحرية تدريبات مشتركة شملت مكافحة التهديدات غير النمطية التى قد تتعرض لها الوحدات البحرية بالبحر، وتنفيذ تمارين مواصلات إشارية نهاراً وليلاً، كذلك التدريب على أعمال البحث والإنقاذ وتبادل طائرات الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية المختلفة وتنفيذ العديد من تشكيلات الإبحار، كما نفذت القطع البحرية المشاركة تدريباً متميزاً للرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأعيرة أظهر الدقة والكفاءة في إصابة الأهداف، كما شمل التدريب أعمال البحث عن واكتشاف الغواصات والدفاع عن الوحدات البحرية ضد الأهداف الجوية المعادية باستخدام وسائل وأسلحة الدفاع الجوي.

وشاركت عناصر من القوات الخاصة البحرية في تنفيذ تدريبات على اقتحام السفن المشتبه بها وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش وتقديم الدعم والإخلاء الطبي للمصابين، كذلك التدريب على طرق مكافحة الألغام البحرية بواسطة صائدات الألغام وأعمال النسف والتدمير تحت الماء وتنفيذ غطس تدريبي مشترك لمسح منطقة بالبحر والتدريب العملي على تحييد الألغام بمختلف أنواعها.

واستمرت عناصر القوات الجوية المشاركة في تنفيذ الطلعات الجوية المشتركة والتدريب على أعمال القتال الجوي للدفاع والهجوم على هدف حيوي والتزود بالوقود في الجو، كذلك تقديم المعاونة الجوية للقوات البرية لاستكمال تنفيذ كافة المهام، مما يؤكد الكفاءة القتالية العالية والتنسيق والتفاهم الجيد بين الطيارين والأطقم الفنية والتخصصية لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات القتالية لإدارة عمليات جوية مشتركة.

وتواصل عناصر القوات الخاصة التدريب على اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية وتطهيرها وإعادة الحياة إلى طبيعتها بالتعاون بين القوات الجوية وقوات الصاعقة والمظلات، حيث نفذت تدريبات مشتركة على مكافحة الإرهاب واقتحام المباني والمنشآت وتنفيذ رمايات غير نمطية بالذخيرة الحية من أوضاع الرمي المختلفة.

كما يجري الإعداد والتجهيز لتنفيذ مشروع تكتيكي للرماية بالذخيرة الحية للعناصر الميكانيكية والمدرعة المشاركة من مختلف الدول مما يعكس التنظيم والتعاون الجيد لتحقيق الأهداف التدريبية لمناورات النجم الساطع 2018.

وتواصل كافة أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة والمنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع هيئة تدريب القوات المسلحة في التنظيم والتخطيط الجيد لمختلف الأنشطة التدريبية وتوفير مساعدات التدريب وتنسيق الجهود المشتركة لكافة الدول لتنفيذ الأنشطة المخططة وتسهيل مطالب القوات المشاركة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب الذي يعد من أكبر التدريبات البرية البحرية الجوية المشتركة بالمنطقة.