مصدر: تحليل عينات مصابي واقعة الغسيل الكلوي بديرب نجم "طبيعية"

كتب- أحمد جمعة:

قال مصدر بوزارة الصحة، إن تحليل العينات التي تم الحصول عليها من مصابي واقعة الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم، جاءت "طبيعية بنسبة معقولة".

وتُوفي 3 مرضى وأُصيب 13 آخرين بعد إجراء جلسة غسيل كلوي بمستشفى ديرب نجم بالشرقية، صباح السبت. فيما بدأت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث، في الوقت الذي أمرت وزيرة الصحة هالة زايد بإغلاق فوري لوحدة الغسيل الكلوي وإحالة مدير المستشفى ومدير الوحدة للنيابة العامة.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أنه تم الحصول على عينات من المصابين بمستشفيي الأحرار، والزقازيق الجامعي، من بينها: دم والبول وبلازما (الإلكتروليت)، ووظائف كبد وكلى، وفحصها بالمستشفيين، وخرجت طبيعية إلى حد كبير.

وقال: "المريض اللي جاي يعمل غسيل كلوي يعاني في الأساس من مشاكل صحية، ونتائج العينات التي ظهرت تقترب بشكل كبير من النسب الطبيعية للظروف الصحية لهؤلاء المرضى".

وعانى المصابين الذين جرى نقلهم لمستشفيي الأحرار والزقازيق الجامعي، من ضيق في التنفس، بالإضافة إلى وجود حالات تعاني من "زغللة" في العين وارتفاع في ضغط الدم، في أعقاب حصولهم على جلسة الغسيل الكلوي صباح السبت، بحسب الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة.​