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"عبد الغفار" يكلف نائبي "المنوفية" و"المنصورة" برئاسة الجامعتين

01:00 م الإثنين 17 سبتمبر 2018
"عبد الغفار" يكلف نائبي "المنوفية" و"المنصورة" برئاسة الجامعتين

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

كتبت- داليا شبل:

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتكليف الدكتور أشرف عبدالحفيظ رضوان، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قائمًا بأعمال رئيس جامعة الفيوم.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين إن عبد الغفار قرر تكليف الدكتور أشرف محمد عبدالباسط بكر، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، قائمًا بأعمال رئيس جامعة المنصورة.

خالد عبد الغفار التعليم العالي جامعة الفيوم جامعة المنصورة شئون التعليم والطلاب

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