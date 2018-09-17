"عبد الغفار" يكلف نائبي "المنوفية" و"المنصورة" برئاسة الجامعتين

كتبت- داليا شبل:

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتكليف الدكتور أشرف عبدالحفيظ رضوان، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قائمًا بأعمال رئيس جامعة الفيوم.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين إن عبد الغفار قرر تكليف الدكتور أشرف محمد عبدالباسط بكر، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، قائمًا بأعمال رئيس جامعة المنصورة.