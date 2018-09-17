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"تطوير العشوائيات": تسليم مشروع "روضة السيدة" ديسمبر المقبل

12:41 م الإثنين 17 سبتمبر 2018
"تطوير العشوائيات": تسليم مشروع "روضة السيدة" ديسمبر المقبل

كتب- أحمد الصعيدي:

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لتطوير العشوائيات، إن معدل التنفيذ بمشروع "روضة السيدة" تجاوز 80%، والانتهاء منه وتسليمه في ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه حدث تأخير في الانتهاء من المرحلة الأولى بحوالي شهر ونصف، بهدف تسليم المرحلة الأولى والثانية في وقت واحد، حتى تكون خدمات المشروع كاملة ولا ينقصها شيء.

وأضاف "صديق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أنه سيتم الانتهاء من مشروعي "الأسمرات 3 " و"المحروسة" في أكتوبر المقبل، مستدركا: "نحرص دائمًا على الانتهاء من المشاريع قبل المواعيد المحددة لهم".

تطوير العشوائيات مشروع روضة السيدة مشروع الأسمرات 3 برنامج 8 الصبح

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