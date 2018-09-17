"التعليم": الانتهاء من 20 ألفا و500 فصل بتكلفة 7 مليار جنيه
كتبت- ياسمين محمد:
قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن إجمالي عدد مشروعات إنشاء المباني المدرسية التي انتهت الوزارة تنفيذها بداية من 1 يوليو 2017 وحتى الآن، بلغت 1388 مشروعًا بإجمالي 20 ألفًا و530 فصلًا، وتشمل:
- 330 مشروع بعدد 5629 فصلًا "إنشاء جديد".
- 543 مشروع بعدد 6880 فصلًا "توسعات بمدارس قائمة".
- 515 مشروع بعدد 8021 فصلًا: "إحلال وتحديث لمدارس متهالكة وغير صالحة.
وأضاف خيري، في تصريح لمصراوي، أن التكلفة الإجمالية لإنشاء هذه المشروعات بلغت حوالي 7 مليار جنيه.
ولفت خيري إلى أن جميع مشروعات إنشاء المباني المدرسية يجري الاستفادة منها ودخولها الخدمة التعليمة فور إنهاء تنفيذها وتجهيزها.
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