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"التعليم": تحويل أي مدرسة خاصة تخالف القرارات المنظمة للمصروفات للشؤون القانونية

12:38 م الإثنين 17 سبتمبر 2018
"التعليم": تحويل أي مدرسة خاصة تخالف القرارات المنظمة للمصروفات للشؤون القانونية

وزارة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

وجه أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أولياء أمور المدارس الخاصة والدولية، التي تخالف القرارات الوزارة المنظمة للمصروفات الدراسية، بالتقدم بشكوى لوزارة التربية والتعليم.

وأضاف خيري، في تصريح لمصراوي، أنه في حالة الإبلاغ عن أي مدرسة تخالف القرارات المنظمة، يجري إرسال لجنة للتحقيق، إذا ثبتت مخالفة المدرسة، تحول فورًا للشؤون القانونية.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، أمس الأحد، أنه الوزارة توقع بروتوكول تعاون خلال الفترة المقبل، لربط دفع مصروفات المدارس الخاصة عن طريق البنوك.​

وزارة التربية والتعليم المدارس الخاصة المصروفات الدراسية طارق شوقي

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