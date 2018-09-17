ساويرس عن إطلاق اسم محمد صلاح على شارع بالجونة: لازم أستأذنه

كتب- محمد نصار:

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إنه أخذ موافقة شقيقه سميح ساويرس، على إطلاق اسم محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، على أحد شوارع الجونة.

يأتي ذلك ردًا على طلب أحد الأشخاص، عبر الصفحة الرسمية لساويرس على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، حيث قال فيها: "منور يا عمو نجيب، والله ممكن تسمي شارع في الجونة باسم محمد صلاح زي شارع يسرا".

ورد ساويرس على هذا الطلب، قائًلا: "فكرة هايلة بس لازم أسأل سميح أخويا"، ليعقب في تدوينة أخرى مؤكدًا: "خلاص سميح وافق وهنفذ، بس لازم استأذن صلاج برضوا".​

