"محاربة الإرهاب.. ومفيش مصروفات إضافية".. التعليم تصدر كتابًا للعام الدراسي الجديد

كتبت- ياسمين محمد:

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، كتابًا دوريًا بشأن الضوابط المقرر تطبيقها في العام الدراسي الجديد 2018 /2019، المنطلق في 22 سبتمبر المقبل.

وتضمن الكتاب الدوري موادَّ خاصة بشؤون المعلمين والطلاب، ودمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية، والمبنى المدرسي والكتب والمناهج الدراسية، وإجراءات ضبط العملية التعليمية وسير الدراسة داخل المدارس.

ومن أبرز المواد التي وردت بالكتاب الدوري: حظر استخدام أي مقررات أو كتب بخلاف الصادرة عن الوزارة، توزيع المعلمين على المدارس بما يضمن سد العجز في جميع التخصصات، وعدم تنفيذ أي برامج أو دورات تدريبية سواء أكانت داخلية أم مع جهات مانحة، إلا بعد التنسيق مع الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية في الوزارة.

وتضمن الكتاب التأكيد على أن مرحلة رياض الأطفال هي مرحلة غير منهجية والهدف منها إعداد الأطفال للتعليم، ويحظر فيها تكليف الأطفال بواجبات منزلية، تفعيل دور بنك المعرفة المصري وتشجيع الطلاب على الاستفادة الكاملة والبناءة منه، تفعيل استخدام السبورات الذكية بالمداس، وتحميل جميع المناهج الإلكترونية والتفاعلية من الموقع الإلكتروني للوزارة على الموقع الإلكتروني لكل مديرية تعليمية لإتاحتها للطلاب.

ووجه الكتاب الدوري المديريات التعليمية بمتابعة وصول جميع الكتب الدراسية لكافة المراحل التعليمية لجميع المدارس، والمتابعة الشخصية من مديري المديريات التعليمية لضمان وصولها لأيدي الطلاب في أول أيام الدراسة، التأكيد على استمرار تنفيذ مبادرة "محافظة بلا دروس خصوصية"، في إطار الجهود المبذولة للقضاء على تلك الظاهرة، والتواصل والتنسيق الكامل مع مديريات الأمن في وضع خطة تامين المدارس والمنشآت التعليمية، وتفعيل دور إدارة الأزمات والكوارث لضمان استمرارية المؤسسة في تنفيذ أعمالها.

وشدد الكتاب الدوري على التأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي، أما بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي فيستمر التسجيل الإلكتروني للغياب، وحسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزياراتهم.

ووجه الكتاب الدوري بحظ استخدام الهاتف المحمول أثناء اليوم الدراسي بالنسبة للطلاب والمعلمين، وحظر التدخين نهائيًا داخل الحرم المدرسي وداخل كل المؤسسات التعليمية والإدارات والمديريات، وعدم تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسميات من الطلاب أو أولياء امورهم والإحالة الفورية للمساءلة القانونية لم تثبت مخالفته التعليمات.

وحث الكتاب الدوري على حظر استخدام أسوار المدارس في إعلانات الدروس الخصوصية أو الشعارات السياسية، وعدم التطرق داخل المدارس إلى أية قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو حزبية، وعدم استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس والاستعاضة عنها بسماعات داخلية حرصًا على عدم إزعاج القاطنين بجوار المدارس.

ووجه بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وغرس قيم المواطنة والانتماء لدى الطلاب، والالتزام بتحية العلم وأداء الطلاب وهيئة التدريس النشيد الوطني، ومكافحة جميع أشكال التنمر: "السخرية والاستهزاء، التمييز، العنف، وغير ذلك، بين الطلاب بعضهم البعض، وكذلك كل ما يصدر عن المعلمين تجاه الطلاب.

وشدد الكتاب الدوري على متابعة التزام المدارس الخاصة والدولية بالرسوم الدراسية القانونية والكثافات المقررة وتحية العلم وارتداء الزي المدرسي وتدريس مواد الهوية القومية.​