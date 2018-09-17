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    أول أكتوبر.. بدء تسكين الطلاب بالمدن الجامعية في الإسكندرية

    12:00 م الإثنين 17 سبتمبر 2018
    أول أكتوبر.. بدء تسكين الطلاب بالمدن الجامعية في الإسكندرية

    جامعة الإسكندرية

    الإسكندرية – محمد عامر:

    أعلن سمير الأباصيري، مدير إدارة المدن الجامعية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، عن بدء أعمال تسكين الطلاب"القدامى والمستجدين" في المدن الجامعية اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل.

    وقال الأباصيري إن القرار يأتي نظرا لاستمرار عمليات الصيانة والتطوير بمنشآت ومباني المدن الجامعية بالإسكندرية، والتي تشمل النظافة وتجديد المراتب والأثاث.

    وأضاف أن جامعة الإسكندرية تجرى عملية تطوير للمدن الجامعية هي الأكبر منذ عشر سنوات حرصاً على بداية عام جامعي هادئ دون أي معوقات وتيسير الإقامة بما يرضي كافة الطلاب.

    المدن الجامعية الإسكندرية جامعة الإسكندرية

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