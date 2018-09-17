"حديقة الحيوان" تكشف حقيقة ضبط 5 أسود في منطقة سكنية

كتب- أحمد الصعيدي:

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان، إنه تم ضبط 5 أسود مع أحد مدربي الأسود في الشركات الخاصة غير المرخصة، متابعًا: "كانوا متواجدين بمكان خاص بالمدرب في وسط المناطق السكنية، ويقوم بنقلهم وقت عروض السيرك".

وأضاف "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن شرطة البيئة والمسطحات قامت بدور جيد في ضبط الأسود، لأن المدرب كان يحاول دائمًا إخفاء الأسود عندما يشعر أن هناك ضبطية له، مشيرًا إلى أنه تم وضع هذه الأسود بحديقة الحيوان بالجيزة.

وأكد "رجائي"، أن الأسود التي تم ضبطها تخضع الآن لبرنامج بيطري ومتابعة صحية كاملة، للاطمئنان من خلوهم من أي أمراض، وأنه في خلال شهر ستشارك الأسود بعروض السيرك.