بحضور "فودة" و "شوشة".. وزير التنمية المحلية يناقش تنمية سيناء

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم الاثنين، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وتناول اللقاء متابعة تنفيذ استراتيجية تنمية سيناء وإدخالها في مجال اهتمام المستثمرين ودعم البعد الأمني والسياسي للحدود الشرقية وإعادة توزيع خريطة مصر السكانية بإيجاد قاعدة لجذب الاستثمارات والسكان من خلال القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية والمناطق الحرة والمجمعات الصناعية والجامعات الإقليمية مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية أساسية متطورة.