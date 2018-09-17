رئيس الوزراء يصدر قرارات بتخصيص قطع أراض بعدد من المحافظات لأغراض خدمية وتنموية

القاهرة- أ ش أ:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدة قرارات بتخصيص قطع من الأراضي المملوكة للدولة بعدد من المحافظات، إلى بعض الجهات وذلك لأغراض خدمية وتنموية، وهو ما يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظات المختلفة.

ففيما يتعلق بتوفير الخدمات التعليمية، تم تخصيص قطع أراض لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ولصالح مديريات التربية والتعليم، من بينها قطعتا أرض بمحافظة القليوبية لإقامة مدرسة إعدادى بمدينة القناطر الخيرية، ومدرسة بمدينة طوخ، وتخصيص ثلاث قطع أراض بمحافظة سوهاج لإقامة مدرسة المرحوم عمرو طلعت عبد العال للتعليم الأساسى بقرية الصوامعة غرب بمركز طهطا، ومدرسة إعدادية بمركز دار السلام، وجناح مدرسة ابتدائية بمركز جهينة

وفي نفس المجال ، تم تخصيص قطعة أرض بمحافظة المنيا لإقامة مدرسة إعدادى بقرية طنبدى مركز مغاغة، وتخصيص قطعة أرض بمحافظة أسوان لإقامة مدرسة تعليم ثانوى بقرية دهميت مركز نصر النوبة عليها، وتخصيص قطعة أرض بالفيوم لإقامة مدرسة إعدادية للبنات بمركز إطسا عليها.

وفي إطار اهتمام الحكومة بتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، تم تخصيص قطعة أرض بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة لصالح هيئة الإسعاف المصرية لإقامة وحدة إسعاف عليها.

وسعيا من الحكومة للنهوض بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، فقد تم تخصيص قطع أراض لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، منها قطعة أرض بمحافظة القليوبية لإقامة محطة رفع صرف صحى بمركز ومدينة بنها عليها، وقطعة أرض بمحافظة سوهاج لإقامة محطة رفع صرف صحى بمركز طما.

واهتماما من الحكومة بالتنشئة الرياضية للشباب، فقد تم تخصيص قطعتى أرض بمحافظة دمياط لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، لإقامة مقر وملعب خماسى لمركز شباب الدهايمة بمركز كفر سعد، ومقر وملعب لمركز شباب العبيدية بقرية العبيدية بمركز فارسكور.

كما قرر رئيس الوزراء تخصيص قطعة أرض بمركز قوص بمحافظة قنا لصالح مديرية التضامن الاجتماعي بقنا لإقامة وحدة شؤون اجتماعية، وتخصيص قطعة أرض بمركز طوخ بمحافظة القليوبية لصالح منطقة القليوبية للتأمين الاجتماعي لإقامة مكتب تأمين اجتماعي، وتخصيص قطعة أرض بمحافظة الغربية لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد، وقطعة أرض بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية لصالح الهيئة العامة للبريد لإقامة مكتب بريد.

وفى إطار اهتمام الحكومة بتوفير الخدمات الأمنية للمواطنين، فقد تم تخصيص قطعة أرض بمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم لصالح مديرية أمن الفيوم لإقامة فرقة شرطة شرق الفيوم عليها، وقطعة أرض بمدينة سيوة بمحافظة مطروح لصالح مديرية أمن مطروح لإقامة موقع للتحفظ على السيارات المضبوطة على ذمة قضايا عليها، وقطعة أرض بمركز ومدينة كوم إمبو بمحافظة أسوان لصالح مديرية أمن أسوان لإقامة نقطة شرطة، وقطعة أرض بمركز سمالوط بمحافظة المنيا لصالح مصلحة الأحوال المدنية لإقامة مكتب سجل مدنى.​