وزيرا الإنتاج الحربي والصحة يبحثان تطورات إقامة مصنع لإنتاج أدوية الأورام

القاهرة- أ ش أ:

بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي،مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، موضوعات التعاون المشترك والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بها.

وأوضح "العصار" إلى أن اللقاء ناقش موضوعات التعاون القائم بين الوزارتين وعلى رأسها موضوع إقامة مصنع لإنتاج أدوية الأورام والذى يتم إقامته من خلال شركة "We Can" التى تضم ممثلين عن وزارة الإنتاج الحربى وشركة "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة وصندوق "تحيا مصر" وشركة فاركو "قطاع خاص" وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية والتي تهدف إلى نقل تكنولوجيا التصنيع الخاصة بأدوية الأورام وتغطية السوق المحلي منها والتصدير للدول المجاورة والأفريقية، كذلك تم مناقشة الموقف التنفيذى لمجالات تعاون أخرى تتم بين الجانبين أهمها إنشاء مصنع لمشتقات الدم.

وأضاف أن التعاون المشترك بين وزارتي "الإنتاج الحربي" و"الصحة" يأتي من منطلق حرص الدولة على توفير أفضل خدمة طبية ممكنة للمواطنين من خلال التصنيع المحلى للأدوية خاصة أدوية الأورام لما لها من أهمية على مستوى الأمن القومى المصري والتي تكلف الدولة مبالغ باهظة لتوفير العملة الصعبة لإستيرادها من الخارج هذا بالإضافة إلي توطين هذه الصناعة الهامة بمصر وكذلك نقل التكنولوجيات العالمية بهذا المجال والتي تصب في النهاية لصالح المواطن.

من جانبها، أشارت "زايد" إلى أن التعاون المشترك بين الوزارتين يعد تفعيلاً لخطة وزارة الصحة لتقديم خدمة صحية (وقائية وعلاجية) متميزة للمواطنين والقيام بالدور التنظيمي والرقابي على الخدمات المرتبطة بصحة وسلامة المواطن بعدالة وجودة عالية وبالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وبالشراكة الفعالة مع مختلف الجهات المعنية.

وأكدت "زايد" أن وزارة الصحة حريصة على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والإستغلال الأمثل للإمكانيات المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها في تنفيذ عدد من المشروعات التى تهم صحة المواطن تشجيعاً للصناعة الوطنية ودعماً لتعميق المكون المحلي وتوفير العملات الأجنبية التى يتم تدبيرها لشراء أدوية وعلاجات الأورام من الخارج بتكلفة مرتفعة.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على ضرورة عقد لقاءات وزارية دورية بحضور أعضاء اللجنة لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بموضوعات التعاون التي تم مناقشتها.​