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    "الزراعة": مؤتمر وزاري عالمي للقضاء على مرض طاعون الأغنام بحلول 2030

    11:26 ص الإثنين 17 سبتمبر 2018
    "الزراعة": مؤتمر وزاري عالمي للقضاء على مرض طاعون الأغنام بحلول 2030

    أرشيفية

    كتب- أحمد مسعد:

    قال الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة إنه في إطار الاستراتيجية العالمية للقضاء على مرض طاعون الأغنام والماعز بحلول عام 2030 انعقد المؤتمر الوزاري العالمي رفيع المستوى تحت شعار "الاستثمار والشراكة من أجل عالم خال من طاعون المجترات الصغيرة" .

    وأضاف محروس - في تصريح اليوم الاثنين - : "أنه تم انعقاد هذا المؤتمر الوزاري بمقر الاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسل برعاية المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) والمنظمات العالمية والإقليمية ذات الصلة بصحة ورعاية الحيوان والعديد من المنظمات الدولية المانحة، بمشاركة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبوستيت " .

    وأوضح أن وزير الزراعة قد ألقى كلمة مصر خلال ذلك الحدث المهم وانتهى المؤتمر بتوقيع الوزراء على البيان الوزاري الرسمي الذي أكد على الالتزام السياسي للدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والمالي واللوجيستي للقضاء على مرض طاعون الأغنام والماعز في إطار الاستراتيجية العالمية بحلول عام 2030.​

    إبراهيم محروس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وزارة الزراعة مرض طاعون الأغنام

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