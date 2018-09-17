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    اليوم.. وزير الكهرباء يلقي كلمة مصر في المؤتمر الدولي للطاقة الذرية بالنمسا

    11:26 ص الإثنين 17 سبتمبر 2018
    اليوم.. وزير الكهرباء يلقي كلمة مصر في المؤتمر الدولي للطاقة الذرية بالنمسا

    الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

    كتب- محمد صلاح:
    يلقي اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة مصر خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للطاقة الذرية، الذى يعقد بالعاصمة النمساوية "فيينا"، بمشاركة عدد كبير من الدول العربية والأجنبية.

    ومن المقرر أن يلقي وزير الكهرباء، كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، حيث تتضمن إلقاء الضوء على تطورات البرنامج النووي المصري؛ لإنشاء المحطة النووية الأولى في الضبعة، وأنشطة البحث والتطوير في كل مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.​

    محمد شاكر وزارة الكهرباء المؤتمر الدولي للطاقة الذرية النمسا

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