"شينخوا": المشروع القومي للطرق يحسن ترتيب مصر عالميا

بكين - (أ ش أ):

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، في تحليل إخباري لها، نشرته اليوم الاثنين، إن تحقيق مصر قفزة في التصنيف العالمي لجودة الطرق يرجع إلى تبنيها المشروع القومي لإنشاء الطرق الذي أسفر حتى الآن عن إنشاء حوالي 5 آلاف كيلومتر من الطرق وفقًا للمعايير العالمية.

وقفزت مصر – وفقًا لتصريح وزير النقل الدكتور هشام عرفات خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي سلسلة من مشروعات الطرق والكباري هذا الشهر- من المركز الـ118 إلى المركز الـ75 على مستوى العالم في تصنيف جودة الطرق، منذ عام 2014 وحتى عام 2018.

وقال الدكتور عماد نبيل أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة القاهرة، في تصريحات لـ"شينخوا" إن بناء طرق جديدة في مصر على الطراز العالمي أحد أهم الأسباب وراء تقدم مصر في تصنيف جودة الطرق على مستوى العالم.

وأضاف أن مصر حتى عام 2013، وقبل بدء المشروع القومي للطرق، كانت تمتلك 24 ألف كيلو متر من الطرق، ومنذ بداية المشروع القومي إلى الآن تم إنشاء 5 آلاف كيلو متر طرق جديدة، وستصل في نهاية المشروع في عام 2020 إلى 7 آلاف كيلو متر، بما يعادل 29% من إجمالي شبكة الطرق المتواجدة في مصر على مر تاريخها.

وتابع أن الطرق التي يتم تنفيذها في إطار المشروع القومي يجري إنشاؤها وفقًا لأحدث المعايير الدولية دون أي انتقاص، وبالتالي هى طرق مميزة من حيث الجودة والشكل.

واعتبر تقدم مصر إلى المركز الـ75 في تصنيف جودة الطرق عالميًا، مؤشرًا على تحسن مستوى الطرق المصرية، الذي ارتفع بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الطرق الجديدة ساعدت على تقليل نسبة الحوادث في مصر.

ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت حوادث السيارات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 24.6% مقارنة بالعام 2016.

وأشاد نبيل بخطة صيانة الطرق في مصر، مشيرًا إلى أن الشركة الوطنية للطرق والهيئة العامة للطرق والكباري تتسلمان الطرق الجديدة، ثم تضعان خطة صيانة لها بشكل دوري، وهذه ثقافة جديدة في مصر، لأنه في الماضي كان يتم إنشاء الطرق وتركها دون وجود خطط واضحة للصيانة.

وقال الدكتور مظهر صالح أستاذ هندسة الطرق والكباري في جامعة القاهرة، إن تقرير التنافسية العالمية يقوم بترتيب الدول حسب إحصائيات أطوال الطرق فيها، ومصر أضافت حوالي 5 آلاف كيلو متر من الطرق الجديدة، وبالتالي تقدمت في الترتيب.

وأضاف أنه كلما أنشأت مصر طرقا جديدة كلما تحسن ترتيبها، وهذا أمر جيد لأن الطرق تعد شرايين للتنمية وتشجع على الاستثمار، إذ إن وجود بنية تحتية أساسية مثل الطرق عامل أساسي لنجاح الاستثمار.