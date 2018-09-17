أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث الغسيل الكلوي فيلم الملاك مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

"معتدل".. تعرف على تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة

07:25 ص الإثنين 17 سبتمبر 2018
"معتدل".. تعرف على تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة

الارصاد

(مصراوي):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقسًا معتدلاً مائلًا للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، حارًا على جنوب الصعيد نهارًا، لطيفًا ليلًا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

كما يتوقع خبراء الأرصاد ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في محافظات مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 32

وسط الدلتا 23 32

الإسكندرية 25 30

بلطيم 22 30

مطروح 21 29

السلوم 20 29

سيوة 23 32

بورسعيد 26 30

دمياط 24 30

العريش 20 30

رفح 20 31

الإسماعيلية 21 32

السويس 22 32

رأس سدر 23 32

نخل 18 30

نويبع 26 32

طابا 21 32

كاترين 15 31

الطور 26 31

شرم الشيخ 27 34

الغردقة 26 35

مرسى علم 28 32

الفيوم 24 33

بنى سويف 24 33

المنيا 23 33

أسيوط 23 34

سوهاج 23 34

قنا 24 36

الأقصر 24 37

أسوان 27 38

أبوسمبل 26 38

الوادى الجديد 24 38

شلاتين 28 38

ابو رماد 29 37

راس حدربة 30 36

حلايب 30 36

درجات الحرارة الأرصاد الجوية الشبورة المائية التقلبات الجوية تقلبات الخريف

الخبر التالى:

"شينخوا": المشروع القومي للطرق يحسن ترتيب مصر عالميا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان