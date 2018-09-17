"معتدل".. تعرف على تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة

(مصراوي):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقسًا معتدلاً مائلًا للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، حارًا على جنوب الصعيد نهارًا، لطيفًا ليلًا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

كما يتوقع خبراء الأرصاد ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في محافظات مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 32

وسط الدلتا 23 32

الإسكندرية 25 30

بلطيم 22 30

مطروح 21 29

السلوم 20 29

سيوة 23 32

بورسعيد 26 30

دمياط 24 30

العريش 20 30

رفح 20 31

الإسماعيلية 21 32

السويس 22 32

رأس سدر 23 32

نخل 18 30

نويبع 26 32

طابا 21 32

كاترين 15 31

الطور 26 31

شرم الشيخ 27 34

الغردقة 26 35

مرسى علم 28 32

الفيوم 24 33

بنى سويف 24 33

المنيا 23 33

أسيوط 23 34

سوهاج 23 34

قنا 24 36

الأقصر 24 37

أسوان 27 38

أبوسمبل 26 38

الوادى الجديد 24 38

شلاتين 28 38

ابو رماد 29 37

راس حدربة 30 36

حلايب 30 36