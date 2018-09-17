بطلة أشهر فيديو في الانتخابات الرئاسية: "محدش أداني فلوس أو شقة"

كتبت – سحر عزام:

قالت السيدة نادية الرفاعي، بطلة أشهر فيديو في الانتخابات الرئاسية الأخيرة إنها شاركت في ثورة 25 يناير 2011 وكانت متواجدة في ميدان التحرير إبان ما أطلق عليه إعلاميًا بـ"موقعة الجمل".

وأضافت "الرفاعي" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" أمس الأحد، أنها شاركت كذلك في 30 يونيو ضد نظام جماعة الإخوان، لافتة إلى مشاركتها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ونزولها للتصويت، كان انفعالًا منها بالإنجازات التي تحققت في 4 سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابعت: "أنا كنت بعمل في شركة مقاولات كهرباء وحاليًا على المعاش، وليس لدي أبناء، الناس قالوا إني أخدت فلوس 100 جنيه، وأنا ليا ظروف اجتماعية جيدة مش محتاجة 100 جنيه، وقالوا الرئيس أداني شقة، وأنا قاعدة في بيت ملك مملوكة لوالدي".