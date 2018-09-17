وزيرة الثقافة في التنسيق الحضاري لإعلان "عاش هنا"

كتب- محمد عاطف:

تشهد وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، اليوم الاثنين، حفل إعلان مشروع "عاش هنا"، في السادسة مساء في مقر الجهاز، وسيبدأ الحفل بعرض فيلم وثائقي.

وأوضح المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أن الحفل يبدأ بعرض فيلم تسجيلي عن مراحل المشروع المختلفة.

وأكد أبوسعدة، أن المشروع تم بالتعاون مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بهدف تدوين أعمال الشخصيات وسيرهم الذاتية على الموقع الإلكتروني.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم تركيب 118 لوحة حتى الآن ومن المقرر أن يتم تركيب 200 لوحة بنهاية عام 2018، وسيستمر المشروع خلال الأعوام المقبلة في توثيق ذاكرة مصر التاريخية برموزها ومبدعيها في محافظات مصر المختلفة.

يذكر أن المشروع يهدف إلى توثيق ذاكرة مصر التاريخية برموزها ومبدعيها من خلال تركيب لوحات على المنازل التي عاشوا بها، فيما تكرم وزيرة الثقافة أثناء الاحتفالية اسم الناقد السينمائي الراحل علي أبو شادي عضو اللجنة.