مساعد رئيس "الوفد": لا أزمة داخل الحزب.. وما يحدث "خلاف داخلي"

كتب- (مصراوي):

قال المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية، إنه لا أزمات داخل الوفد، وكل الأمر مُتعلق بخلاف في وجهات النظر، تطور بعض الشىء، لكنه لم يرتق إلى الأزمة، مُشيرًا إلى أن الأمر داخلي ولا يهم غير الوفديين.

وأضاف قورة لـ"مصراوي"، أن الأمر في طريقه للحل – بالإشارة إلى وقف النائب محمد فؤاد وفصله- وهناك حاليًا محاولات حثيثة لتقريب وجهات النظر، مؤكدًا أن تدخل عمرو موسى لا يعني أن هناك أزمة كبيرة؛ لأن تواجده منطقي فهو رئيس المجلس الاستشاري للحزب، ودائمًا ما يكون متواجدًا في كل الأمور المتعلقة به.

وأشار قورة، إلى أن الأمر كان يجب عدم تناوله في الإعلام؛ لأنه شأن داخلي ولا يهم أحد خارج جدران الحزب، وتضخم التناول للخلاف يرجع إلى عراقة حزب الوفد، مُشيرًا إلى أن الأمور سيتم حلها قريبًا جدًا.

ونشبت أزمة داخل حزب الوفد مؤخرًا؛ نتيجة استقالة أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ووقف النائب محمد فؤاد وتجميد عضويته، ما أثار جدلًا واسعًا، لينتقل خارج أسوار "بيت الأمة"، بعدما تدخل عدد من السياسيين وأعضاء مجلس النواب لإنهاء الأزمة المشتعلة بين النائبين محمد فؤاد، وبهاء أبوشقة، رئيس الحزب.