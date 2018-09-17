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مصدر في "الصحة": إصدار نتائج تحليل عينات واقعة "ديرب نجم" خلال ساعات

08:30 ص الإثنين 17 سبتمبر 2018
مصدر في "الصحة": إصدار نتائج تحليل عينات واقعة "ديرب نجم" خلال ساعات

مستشفى ديرب نجم

كتب- أحمد جمعة:

قال مصدر في وزارة الصحة، إنه من المقرر إصدار نتائج تحليل العينات التي تم الحصول عليها في واقعة "الغسيل الكلوي" بمستشفى ديرب نجم، اليوم الاثنين، وخلال ساعات.

وأضاف المصدر لـ"مصراوي"، أنه من المقرر إرسال العينات إلى اللجنة التي شكلتها وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد؛ للوقوف على أسباب الحادث، ومن ثم رفع تقريرها إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق في الواقعة.

يأتي ذلك على خلفية وفاة 3 مواطنين وإصابة 13 آخرين خلال تلقيهم جلسة غسيل كلوي في مستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، أول أمس السبت.

وزارة الصحة مستشفى ديرب نجم الغسيل الكلوي حادث الغسيل الكلوي هالة زايد

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