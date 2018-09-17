اليوم.. وزير التموين يُعلن موعد افتتاح "أهلاً مدارس"

كتبت - عايدة رضوان:

يعقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن استعدادات الوزارة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، لافتتاح معرض "أهلاً مدارس".

وقال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إن معرض "أهلًا مدارس"، سيقام هذا العام على مساحة 7600 مترًا، في 3 صالات بمركز القاهرة الدولي للمؤامرات، مؤكدًا أنه الأكبر في الشرق الأوسط.

وأضاف حسام الدين، في مداخلة تليفزيونية، أمس الأحد، أن تخفيضات المعرض ستتراوح من 30% إلى 70%"، مشيرًا إلى أن هناك بعض التجار سيوفرون بضائعهم للزوار بأسعار التكلفة.