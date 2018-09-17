اليوم.. آخر فرصة لتلقي طلبات طلاب الدبلومات لتقليل الاغتراب والتحويلات

كتب- محمد قاسم:

ينتهي موقع التنسيق الإلكتروني، مساء اليوم الاثنين، من تلقي طلبات تقليل الاغتراب والتحويلات، من طلاب الشهادات الفنية.

وبحسب بيان وزارة التعليم العالي، فإن باب التسجيل يتم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ويغلق أبوابه في الساعة السابعة مساء الاثنين.

https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Fani/DefaultFani.aspx

وأشار البيان إلى أن 175725 طالبًا وطالبة من الشهادات الفنية، بنظامي 3- 5 سنوات، والمعاهد المتوسطة نظام السنتين، سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق، وقبل 171160 طالبًا وطالبة طبقًا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات.