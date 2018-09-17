اليوم- انتخاب رئيس جديد لـ"دعم مصر" عقب اعتذار السويدي

كتبت- هند الشامي:

تنعقد الجمعية العمومية لائتلاف "دعم مصر"، اليوم الاثنين، في أحد فنادق القاهرة، لانتخاب رئيس جديد للائتلاف.

وقالت مصادر لـ"مصراوي"، إن المرشحين على مقعد رئاسة الائتلاف هم طاهر أبو زيد النائب الأول لرئيس الائتلاف، والنائب محمد علي يوسف، نائب رئيس الائتلاف، والدكتور عبدالهادي القصبي، عضو المكتب السياسي بائتلاف دعم مصر.

وأعلن المهندس محمد زكي السويدي، رئيس الائتلاف الحالي، عدم ترشحه على كرسي الرئاسة مرة ثالثة عقب فترتين قضاها في رئاسة الائتلاف.