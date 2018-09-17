عمرو أديب: "أشرف مروان بهدل الإسرائيليين وضربهم على قفاهم"

كتب-معتز عباس:

علق الإعلامي عمرو أديب على تقرير نشرته جريدة "يدعوت أحرنوت" الإسرائيلية، يتعجبون فيه من رفض جيل الشباب الحالي في مصر دولة إسرائيل رغم ولادتهم بعد حرب أكتوبر، مضيفًا: "أنا بستغرب من الاستعباط الاسرائيلي".

وأكد "أديب"، خلال تقديم برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،الأحد، أن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم تكرار أخطاء الماضي في مواجهة الأعداء، يثبت أن أشرف مروان أسهم في نصر حرب أكتوبر، معقبًا: "أشرف مروان هو اللي بهدلهم وضربهم على قفاهم".

وتابع:"الإسرائيليين عندهم إصرار إنهم يهدونا ويخوفونا، لكن مصر بجيشها وشعبها أقوى بكتير وأكبر بكتير، بنحب السلام بس وواخدين أرضنا تالت ومتلت، لكن المصريين عايزين حقوق الفلسطينيين".