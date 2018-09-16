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وزير التعليم: "ممكن نوفر لأولياء الأمور فلوس كتير.. لو زادت ثقتهم فينا" - فيديو

11:45 م الأحد 16 سبتمبر 2018
التربية والتعليم طارق شوقي الكتب الخارجية الدروس الخصوصية الحكاية عمرو اديب

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