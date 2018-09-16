وزير التعليم: "ممكن نوفر لأولياء الأمور فلوس كتير.. لو زادت ثقتهم فينا" - فيديو

كتب- معتز عباس:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تسير فيخطوات طويلة وواسعة من أجل تطوير النظام التعليمي في مصر، مؤكدًا أن الطريق لا يزال طويلًا.

وأضاف "شوقي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي عمرو أديب، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، الأحد: "بعض أولياء الأمور أبدوا امتعاضهم من زيادة المصاريف الإدارية للمدارس الحكومية 70 جنيهًا في السنة"، موضحًا أن هذا المبلغ يقسم على 40 بند منها الأنشطة والألعاب والبنية التكنولوجيا وصيانة المدراس.

وأشار وزير التعليم إلى أنه من المفارقات الغربية هو أن الدولة تدعم التعليم بـ22 مليون طالب في المراحل الأساسية و3 ملايين طالب في التعليم الجامعي، متابعًا: "25 مليون طالب بياخدوا تعليم ببلاش من الحضانة للجامعة".