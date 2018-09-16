وزير التعليم عن المظومة الجديدة: بذلنا مجهودات خارقة.. "والميه تكدب الغطاس"

كتب- معتز عباس:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة وجميع المسئولين بذلوا مجهودات خارقة للانتهاء من المنظومة الجديدة، مؤكدًا أنه سيعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء القادم، الموقف التنفيذي لما تم في استراتيجية التعليم الجديدة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد "شوقي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مُسئوليتي"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الأحد، أن الدولة تولي اهتمامًا شديدًا بالمنظومة التعليمية الجديدة، وتقديم فرص أفضل للطلاب، من أجل اكتشاف مواهبهم وقدراتهم بعيدًا عن الفهم والتلقين، مضيفًا: "النظام الجديد جميل والميه تكدب الغطاس".

وأضاف وزير التعليم: "الوزارة تعمل في النظام الجديد على بناء مستقبل مصر بدءًا من 22 سبتمبر المقبل"، مشيرًا إلى أن أولياء الأمور يشاركون في المنظومة الجديدة من خلال 20 ساعة في العام الدراسي، بالحضور مع أبنائهم داخل الفصول.

وبشأن المدارس اليابانية، أوضح أنه تم اختيار 679 معلمًا، لافتًا إلى أن المدارس التجريبية مصروفاتها تصل إلى 2000 جنيه.