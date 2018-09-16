وزير الآثار: الإعلان عن 3 اكتشافات أثرية جديدة قريبًا - فيديو

كتب - معتز عباس:

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إنه تم ترميم وإقامة مسلتين وعمودين وتمثالين ضخمين للملك رمسيس بمنطقة آثار صان الحجر في محافظة الشرقية، مشيرًا إلى أن منطقة آثار صان الحجر تحتاج إلى خدمات كثيرة مثل إقامة الفنادق ومطاعم وغيرها من الخدمات التي يحتاجها السائح.

وأوضح "العناني"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الأحد، أن إعادة تأهيل وتطوير منطقة صان الحجر تحتاج لمبالغ طائلة، لأنها مدينة أثرية قديمة فكانت تعد في الحضارة المصرية القديمة عاصمة الشمال.

وأكد وزير الآثار، أن هناك 3 اكتشافات أثرية في 3 محافظات، سيتم الإعلان عنها خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، موضحًا أن هذه الاكتشافات تهدف للترويج لمصر بشكل إيجابي؛ لإعادة الحركة السياحية.

ولفت الوزير إلى أن هناك مجموعة من السفراء ووكالات الأنباء العالمية، سيشاركون في حفل الإعلان عن الاكتشافات الأثرية الجديدة كرسالة طمأنة لمواطنيهم، بأن مصر آمنة.