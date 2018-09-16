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الصحة: تعيين "السبكي" مشرفاً على مشروع التأمين الصحي ببورسعيد

10:16 م الأحد 16 سبتمبر 2018
الصحة: تعيين "السبكي" مشرفاً على مشروع التأمين الصحي ببورسعيد

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بتعيين الدكتور أحمد السبكي، مشرفا على مشروع التأمين الصحي الجديد ببورسعيد.

ويتولى "السبكي" حالياً منصب مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة.

ووجهت وزيرة الصحة، بتشكيل فريق برئاسة الدكتور أحمد السبكي لمتابعة الخطط التنفيذية سواء من حيث الإنشاءات أو رفع الكفاءة والتطوير لكافة المنشآت الطبية بمحافظة بورسعيد، لسرعة الانتهاء منها.

وقال الدكتور خالد مجاهد، إن "السبكي" سيتواجد بصفه شبه يومية ببورسعيد، كما سيقوم بكتابة تقرير يومي للوزيرة عن معدلات الإنجاز، كما سيتابع الفريق المشكل تطبيق الميكنة فى جميع المنشآت الطبية.

هالة زايد وزيرة الصحة التأمين الصحي بورسعيد أحمد السبكي

الخبر التالى:

الصحة: لجنة برئاسة "السبكي" لمتابعة تنفيذ المنشآت الطبية ببورسعيد
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