الصحة: تعيين "السبكي" مشرفاً على مشروع التأمين الصحي ببورسعيد

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بتعيين الدكتور أحمد السبكي، مشرفا على مشروع التأمين الصحي الجديد ببورسعيد.

ويتولى "السبكي" حالياً منصب مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة.

ووجهت وزيرة الصحة، بتشكيل فريق برئاسة الدكتور أحمد السبكي لمتابعة الخطط التنفيذية سواء من حيث الإنشاءات أو رفع الكفاءة والتطوير لكافة المنشآت الطبية بمحافظة بورسعيد، لسرعة الانتهاء منها.

وقال الدكتور خالد مجاهد، إن "السبكي" سيتواجد بصفه شبه يومية ببورسعيد، كما سيقوم بكتابة تقرير يومي للوزيرة عن معدلات الإنجاز، كما سيتابع الفريق المشكل تطبيق الميكنة فى جميع المنشآت الطبية.