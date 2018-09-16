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بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل السفير الجزائري على هامش مباراة الكونفيدرالية

10:13 م الأحد 16 سبتمبر 2018
بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل السفير الجزائري على هامش مباراة الكونفيدرالية

محافظ بورسعيد يستقبل السفير الجزائري1

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأحد، نذير العرباوي، سفير دولة الجزائر الشقيقة، على هامش مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، ونظيره اتحاد العاصمة الجزائري، والمقامة على استاد النادي المصري، ضمن مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وتبادل المحافظ والسفير الدروع التذكارية، في الوقت الذي رحّب محافظ بورسعيد ببعثة الفريق الجزائري وجماهيره على أرض المدينة الباسلة.

كما شهد اللقاء من المقصورة الرئيسية برفقة المحافظ والسفير كل من اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، والمهندس كامل أبوزهرة، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور علي أبوسمرة، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس إدارة النادي.

محافظ بورسعيد يستقبل السفير الجزائري

عادل الغضبان بورسعيد السفير الجزائري نذير العرباوي

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