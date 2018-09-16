الرئيس السيسي يدعو نظيره النيجيري لزيارة مصر

القاهرة- (أ ش أ):

سلم المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الرئيس النيجيري محمد بوهاري، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ركزت على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.

صرح بذلك السفير عاصم حنفي سفير جمهورية مصر العربية في نيجيريا اليوم الأحد، وقال: "إن ذلك جاء خلال زيارة إسماعيل إلى العاصمة النيجيرية أبوجا في إطار الجولة الأفريقية التي تضمنت كلا من الجابون ونيجيريا".

وأوضح سفير مصر في نيجيريا، أن الرسالة، تناولت استعداد مصر لتوفير خبرتها لتلبية الاحتياجات النيجيرية لا سيما في البنية التحتية، خاصة بعد نجاح العديد من الشركات المصرية على مدار السنوات المضية في نيجيريا وأفريقيا بشكل عام في هذا المجال، فضلاً عن استعداد مصر للتعاون مع الجانب النيجيري في العديد من المجالات المختلفة وبشكل خاص في مجالي الصحة والزراعة.

وأضاف السفير "حنفي"، أن مساعد الرئيس جدد دعوة الرئيس السيسي لقيام الرئيس النيجيري بزيارة رسمية إلى مصر بصحبة وفد من كبار رجال الدولة والأعمال النيجيريين؛ لبحث فرص الاستثمار في مصر واطلاعهم على الفرص الاستثمارية المتاحة، والتأكيد على الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لتلبية الرئيس النيجيري لدعوة الرئيس للمشاركة في النسخة الثانية من منتدى شباب العالم الذي سينعقد في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ، وأيضاً المشاركة في المعرض التجاري الأفريقي والذي سينعقد لأول مرة خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر 2018 بالقاهرة.

وأشار سفير مصر في نيجيريا إلى أن مساعد الرئيس التقى بوزير خارجية نيجيريا؛ حيث بحثا سُبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019.

كما التقى مع وزير الطاقة والإشغال والإسكان، لبحث المجالات التي يمكن أن تسهم فيها الشركات المصرية وأبرزها المقاولون العرب وغيرها في تحديث البنية التحتية في نيجيريا.