مصدر حكومي: إجراءات صارمة ضد مسؤولين بـ"النقل" بسبب حوادث القطارات

(مصراوي):

كشف مصدر حكومي، عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد مسؤولين بوزارة النقل جراء الحوادث المتكررة في مرفق السكك الحديدية، والتي كان آخرها اصطدام قطار "طنطا- منوف" في محطة شبين الكوم، اليوم الأحد.

وذكر المصدر، أن سبب حادث قطار شبين الكوم، وجود عطل ميكانيكي في القطار، فضلًا عن إهمال السائق وسرعته الزائدة، وعدم التزامه بإخطار مُلاحظ السيمافور، ما أدى إلى اصطدامه بحائط التصادم بالمحطة.

وتساءل المصدر: "أين مسؤولي إدارات الهيئة العامة لسكك حديد مصر من متابعة العاملين بالهيئة، حمايةً لأرواح المواطنين؟".

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تلقى بلاغًا اليوم، بوقوع حادث تصادم بالقطار رقم 540 المتجه من "طنطا - منوف" إلى محطة القاهرة بمصد خرساني في محطة الشهيد عاطف السادات "شبين الكوم الجديدة سابقًا"، ما أدى إلى إصابة 12 شخصًا ونقلهم للمستشفيات لتقلي العلاج.

وأشارت تقارير هيئة السكك الحديدية بخصوص الحادث، إلى أن انقطاع رباط الفرامل الخاص بجرار القطار والذي يحمل رقم 3620، ما تسبب في فقدان السائق القدرة على إيقاف الجرار، ما أدى لاصطدامه.

وقال مصدر في فرع الهيئة بالمنوفية لـ"مصراوي"، إن السائق أثناء دخوله محطة شبين الكوم الجديدة استخدم الفرامل للتوقف، ولكن رباط الفرامل حدث به عطل، تسبب في عدم قدرة السائق على إيقاف القطار ووقع الحادث بالتصادم مع المصد الخرساني، مشيرًا إلى أن العناية الإلهية أنقذت ركاب القطار من كارثة كبرى، حيث أن اصطدام القطار بالمصد الخرساني تسبب في توقفه وفي حالة عدم وجود المصد الخرساني لكان القطار انقلب في الأراضي الزراعية المجاورة.