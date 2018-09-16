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طارق شوقي: صناعة الدرجات أكبر مأساة يواجهها أي نظام تعليمي

09:13 م الأحد 16 سبتمبر 2018
التربية والتعليم طارق شوقي راي عام العام الدراسي

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