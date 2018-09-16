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طارق شوقي: صناعة الدرجات أكبر مأساة يواجهها أي نظام تعليمي
09:13 م
الأحد 16 سبتمبر 2018
كتبت- سحر عزام:
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم إن نظام التعليم الجديد والذي سيبدأ تطبيقه خلال أيام مع العام الدراسي الجديد يستهدف تحسين جودة التعليم الحكومي وتحقيق هدف التعلم الحقيقي للطلاب من خلال كتب ومناهج جديدة بفلسفة مختلفة عما سبق.
وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام"، المُذاع على قناة "TEN"، الأحد: "لابد من تغيير ثقافة الدرجات والشهادات وذلك بالتعاون مع المجتمع وأولياء الأمور"، لافتًا إلى وجود فارق بين التعليم الحقيقي وصناعة الدرجات التي كانت سائدة خلال السنوات الماضية في المدارس.
وتابع: "صناعة الدرجات تمثل أكبر مأساة يواجها أي نظام تعليمي في العالم"، مشيرًا إلى أن كتب المدرسة في النظام الجديد ستكون بجودة عالية بالإضافة إلى محتوى بنك المعرفة وإن الطالب لن يحتاج في هذا النظام للكتب الخارجية.
وعن مراكز الدروس الخصوصية أكد وزير التربية والتعليم، أن أغلب العاملين من العاملين في مراكز الدروس الخصوصية لا يعلمون أساسا في التربية والتعليم وأن مصلحة الطلاب تقتضي تغيير ثقافة التعليم بالاهتمام بما يتعلمه الطالب وليس ما حصل عليه من درجات.