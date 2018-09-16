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الأوقاف تُشيد بقرار رفض صرف 10% من قيمة ترميم مساجد لمقاول

09:07 م الأحد 16 سبتمبر 2018
الأوقاف تُشيد بقرار رفض صرف 10% من قيمة ترميم مساجد لمقاول

الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أشاد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، رفض المحكمة الإدارية العليا طلب أحد المقاولين صرف ١٠% من قيمة ترميم وصيانة المساجد.

وقال طايع، في تصريح له الأحد، أن قرار رئيس الوزراء عام ٢٠٠٣ لا يسري على المقاول، لأن تعاقده على تنفيذ العملية كان بعد انتهاء عام ٢٠٠٩ واستمر إلى ما بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.

وأضاف رئيس القطاع الديني: "وزارة الأوقاف تنتهج خططا طموحة للاهتمام بصيانة المساجد، والحفاظ على جوهر رسالة المسجد، والنشاط الدعوى السليم وفقا لأصول الدين الوسطي الحنيف".

جابر طايع المحكمة الإدارية العليا ترميم المساجد

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