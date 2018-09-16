وزير التعليم: الأزهر طلب نقل تجارب "النظام الجديد والثانوية والمعدلة"

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك لقاء مرتقب يجمعه مع وكيل الأزهر؛ لنقل تجربة نظام التعليم الجديد والثانوية المعدلة للمعاهد الأزهرية.

جاء هذا خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، المنعقد بديوان عام وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، حول آخر مستجدات منظومة التعليم.

وأضاف الوزير، أن الأزهر طلب من وزارة المعلمين المناهج الجديدة وشبكات الإنترنت، لتزويد مدارسهم بها، كما دربت الوزارة نحو 23 ألف معلم بالمعاهد الأزهرية.

ولفت إلى بروتوكول تعاون مرتقب لاستغلال وزارة التربية والتعليم الأماكن الشاغرة بالمعاهد الأزهرية وكذلك المعلمين، لحل الكثير من المشكلات التي تعاني منها الوزارة.

وتطلق وزارة التربية والتعليم نظاما تعليميًا جديدًا اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2018/2019، يبدأ بالصفوف الأولى، وتجري تعديلات على نظام المرحلة الثانوية بدءًا من الصف الأول الثانوي.