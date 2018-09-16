وزير التعليم: إنتاج "دليل الأم" لتوعية أولياء الأمور بالاتفاق مع دار نشر

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوازرة تعاقدت من إحدى دور النشر لإنتاج دليل الأم؛ لتوعية أولياء الأمور كيف يتعاملون مع أبنائهم، في ضوء نظام التعليم الجديد المقرر تدشينه في 22 سبتمبر المقبل، وبعد طباعتها يمكن لأولياء الأمور شرائها من أي مكتبة.

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، الأحد، بديوان عام الوزارة: "هذا النوع من التعاون بين وزارة التربية والتعليم ودور النشر مصرح به، وستعطي الوزارة التراخيص اللازمة لأي دار نشر تفكر في إطار فلسفة نظام التعليم الجديد، ولكنها لن تعطي أي تراخيص بإصدار كتب خارجية للصفوف الأولى، تقدم للطالب على طبق من ذهب التدريبات والامتحانات، وتحرمه من التفكير والابتكار".

ولفت "شوقي"، إلى أن الوزارة أنتجت نحو 18 دليلًا للمعلم، لإرشاد المعلمين كيف يتعاملون داخل الفصول، خطوة بخطوة، وجرى طباعة هذه الأدلة، وسيجري توزعيها على المعلمين مجانًا مع بداية العام الدراسي.

ولفت شوقي، إلى أن الوزارة وفرت نحو 16 ألف و700 "فيديو" للأطفال على بنك المعرفة، مطالبًا أولياء الأمور بالدخول إلى البنك وتصفحه للوصوف إلى هذه الفيديوهات، وإفادة أبنائهم منها.