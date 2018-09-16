"تطوير التعليم": طفرة هائلة في القطاع الفني خلال 5 سنوات

كتب- محمد جمعة:

كشف الدكتور عبد الوهاب الغندور، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، عن تحقيق طفرة هائلة في مجال التعليم الفني خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدًا ضرورة تكامل التعليم الفني إلى جانب التعليم الزراعي والسياحي لتلبية احتياجات الدولة.

وأضاف الغندور، خلال لقائه ببرنامج "الحياة أحلى"، اليوم الأحد، أن الصندوق وفر حلولًا مباشرة للمشاكل التي واجهت التعليم الفني خلال الفترات الماضية، وكان التحدي الحقيقي في مصروفات التشغيل، لكن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ساهموا في تمويل عملية التطوير.

وأشار الغندور إلى أن مجمع الأميرية بدأ تطبيق التجارب الأجنبية، وتطويرها لتتناسب مع الاحتياجات المصرية، بالإضافة إلى مشروعات شراكة مع دول أخرى مثل إيطاليا وألمانيا بعد نجاح تجربة المجمع الأميرية، لافتًا إلى تطوير 27 مدرسة حتى الآن استعدادًا لتعميم تجربة المجمع.

وذكر أن دراسة سوق العمل واحتياجاته لا بد أن تجري كل 5 سنوات لتوفير متطلبات الدولة من كفاءات مهنية وفنية.