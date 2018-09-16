بعد تصدرها بطولة إفريقيا.. بعثة "السباحة" تصل إلى مطار القاهرة- صور

كتب- طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء الأحد، أعضاء المنتخب الوطني للسباحة، الذي وصل مؤخرا من الجزائر بعد حصوله على المركز الأول في منافسات بطولة إفريقيا، رقم 13، والتي أقيمت بمسبح 5 يوليو الأولمبي بالجزائر.

وحصدت بعثة مصر 44 ميدالية متنوعة بواقع 27 ميدالية ذهبية، و14 ميدالية فضية، و٣ ميداليات برونزية لتحتل صدارة جدول ترتيب البطولة، وحصول منتخب الآنسات على المركز الأول أيضا برصيد برصيد 17 ميدالية متنوعة منها11 ميدالية ذهبية، و6 ميداليات فضية.

ووصلت البعثة على الطائرة المصرية القادمة من الجزائر، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصولهم والترحيب بهم بعد تحقيق مركز أول بعدد كبير من الميداليات لم يحقق من سنوات.

حصل السباح محمد سامى على كأس أحسن سباح فى البطولة بعد حصوله على 11 ميدالية ذهبية وميدالية برونزية واحدة ، كما حصل المنتخب أيضا على كأس احسن سباحة فى البطولة ، لتقهر مصر زعامة جنوب افريقيا على اللعبة فى القارة السمراء ، فاز مصر بالبطولة بفارق أكثر من 10 ميداليات ذهبية عن جنوب افريقيا.