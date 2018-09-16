مؤسسة هيكل للصحافة تؤجل احتفالية توزيع جائزتها السنوية

كتب- مصطفى علي:

قررت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، تأجيل موعد الاحتفال بتوزيع جائزتها السنوية لعام 2018، الذي كان من المقرر انعقاده 23 سبتمبر الجاري بدار الأوبرا المصرية.

وأرجعت المؤسسة سبب التأجيل إلى ما أسمته بـ"ظروف خاصة".

وقالت المؤسسة، في بيان لها اليوم: "يتقدم إليكم مجلس أمناء المؤسسة بالشكر على تفهمكم وحسن تعاونكم، هذا وسيتم إعلامكم بالموعد الجديد فور تحديده".