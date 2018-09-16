شافكي المنيري توضح حقيقة عودتها للتليفزيون المصري

كتب- مصطفى علي:​

قالت الإعلامية شافكي المنيري، إن خبر عودتها للتليفزيون المصري المتداول صحفيًا مازال تحت الدراسة.

وأضافت المنيري، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هذا بيتي قدمت فيه الكثير وتركت الكثير أيضا من أجله، سنوات كثيرة مرت، لكنني دائمًا أتمنى أن يعود التليفزيون إلى وضعه ومكانته".

وأعربت "المنيري"، عن تقديرها لكل الزملاء الذين يحاولون وضع خطط وشكل جديد له، سواء عادت من جديد أو لا، متمنية كل الخير الآن في التطوير والشكل الذي يتمنوه.

وكانت شافكي المنيري قد تعاقدت مؤخرًا مع راديو النيل لتقديم برنامج "بحب الإذاعة" على راديو نغم FM.