رئيس "النواب" الإيطالي: مصر حريصة على إظهار الحقائق في قضية "ريجيني"

كتب- أحمد علي:

أعرب رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبرتو فيكو، عن رضاه من مستوى التعاون القائم بين السلطات المصرية والإيطالية، لحل قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، مشيراً إلى أن كلا الجانبين يسعيان للوصول إلى الحقيقة كاملة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في مكتبه اليوم، مع روبرتو فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالي، وهي الزيارة الأولى له لمصر، في إطار التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا على كافة المستويات.

وأكد عبد العال، أن قضية مقتل الطالب الإيطالي ريجيني تحظى بأولوية لدى السلطات المصرية، وأن حرص مصر لا يقل عن حرص إيطاليا فيما يتعلق بكشف ملابسات الواقعة.

وتمسك فيكو بضرورة استمرار التعاون القضائي بين البلدين من أجل تقديم مرتكبيها للعدالة، وهو الأمر الذى قد يستغرق وقتاً، خاصة فى مثل هذه الحالات من القضايا، منوهاً إلى أن مصر تتعاون بصدق وشفافية تامة مع السلطات الإيطالية، وهو ما يعكس حجم وطبيعة العلاقات القوية بين البلدين.

وأكد عبد العال، أن الشركات الإيطالية متواجدة بقوة فى السوق المصرى، ويأتى على رأسها شركة "إينى" الرائدة في مجال الغاز الطبيعي بالبحر الأبيض المتوسط، داعياً إلى الاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة فى مختلف المناطق المصرية، مثل منطقة القناة والعين السخنة، والساحل الشمالي، ومختلف المحافظات التى تشهد إنشاء مناطق صناعية متكاملة جديدة.

ودعا إلى استئناف اجتماعات مجلس الأعمال المصري الإيطالي لتنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وإعطاء دفعة قوية للتعاون التجاري، ليكون قاطرة لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، إلى جانب ضرورة استغلال الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات بين البلدين للدفع بها قدماً بما يتناسب وحجم ومكانة البلدين في منطقة المتوسط.