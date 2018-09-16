برلماني: "فيزيتا" الأطباء أقوى من الرقابة.. ولابد من "لائحة بالأسعار"

كتب- أحمد علي:



قال النائب فايز بركات، عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون بمحافظة المنوفية، إن "فيزيتا" الأطباء بالمستشفيات والعيادات الخاصة، أقوى من الإجراءات الرقابية التى دائما ما تعلن عنها الوزارة، لضبط أسعار الكشف.

وأضاف النائب أن مستويات أسعار كشف الأطباء ارتفعت بشكل جنوني، وغير مبرر، حيث بلغت قيمة بعض الكشوفات 600 جنيه، مما يمثل عبء على المرضى، نظرا لعدم وجود تكافؤ فى مستوى الأسعار، ومستوى دخل المواطن البسيط.

وأشار النائب إلى أن عدم وجود قرار بحد أدنى وأقصى للكشف، هو السبب وراء تفاقم هذه الظاهرة، مطالبا الوزارة بوضع لائحة بالأسعار، وإلزام المستشفيات والعيادات الخاصة بتطبيقها، واتخاذ إجراءات مشددة حيال كل المخالفين لها.

وأكد النائب أن انضباط القطاع الخاص العامل فى الخدمات الصحية ضرورة فى ظل اتجاه الدولة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك من أجل ضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة لكافة المواطنين المصريين.