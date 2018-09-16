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مستشار الرئيس السيسي يدعو لفتح باب الزيارة "الرشيدة" إلى القدس

06:55 م الأحد 16 سبتمبر 2018
مستشار الرئيس السيسي يدعو لفتح باب الزيارة "الرشيدة" إلى القدس

الدكتور أسامة الأزهري

كتب- أحمد علي ومي الشامي:

دعا الدكتور أسامة الأزهري، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، لإعادة النظر في الزيارة الرشيدة إلى المسجد الأقصى،

مطالباً فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، بالتضامن مع دعوته.

جاء ذلك فى كلمته اليوم الأحد، خلال جلسة محاربة أفكار التطرّف من خلال التعليم والثقافة وسيادة القانون، ضمن فعاليات

اليوم الثاني للندوة التي ينظمها الاتحاد البرلماني العربي حول الوضع العربي الراهن، بحضور ممثلي 10 دول هى: "اليمن والأردن والكويت والإمارات والبحرين والمغرب والجزائر وفلسطين والصومال والسودان".

وقال الأزهري، إن المقصود بالزيارة الرشيدة أو السفر إلى المسجد الأقصي، لا يكون عبر تل أبيب، أو استخدام مقار إقامتهم،

وإنما يتم النزول في بيوت الفلسطينين، وتناول الأطعمة الفلسطينية ما ينعش حركة التجارة الفلسطينية.

وأشار وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إلى أنه مهما كانت التحديات التي تواجه الأمة العربية ومنها مواجهة الإرهاب،

لا يجب أن ننسى القضية المركزية لنا حيث فلسطين والمسجد الأقصى، مشدداً على أهميه التكاتف ضد الإرهاب الذي تمارسة إسرائيل بحق الفلسطينيين، والذي يعد بمثابة "إرهاب دولة"، على حد وصفه.

أسامة الأزهري السيسي مجلس النواب المسجد الأقصى أحمد الطيب

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