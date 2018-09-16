​السيسي يوجه "الملا" باتباع الأساليب العلمية في تطوير قطاع البترول

(مصراوي):

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعًا اليوم الأحد، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير البترول عرض خلال الاجتماع تطورات الإنتاج بحقل "ظهر" للغاز الطبيعي، ومستجدات تنفيذ خطط إعادة هيكلة وتطوير قطاع البترول، بهدف رفع مستويات أداء الكوادر البشرية وتحسين أدائهم، وتعظيم مساهمة القطاع في عملية التنمية.

كما عرض وزير البترول آخر تطورات تنفيذ مشروعات التكرير والبتروكيماويات والتكسير الهيدروجيني- بحسب بيان للرئاسة- مُشيراً إلى أن الرئيس شدد خلال الاجتماع على اتباع أحدث الأساليب العلمية في تطوير قطاع البترول من مختلف جوانبه، مع التركيز على العنصر البشرى، ورفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الموارد البشرية.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة، إلى أن الرئيس وجه بسرعة الانتهاء من مشروعات التكرير؛ لتقليل الفجوة بين الاستيراد والاستهلاك وتوفير المنتجات البترولية من خلال معامل التكرير المحلية، وذلك بإضافة مشروعات جديدة للتكرير ووحدات إنتاجية في عدد من المحافظات لاسيما الإسكندرية وأسيوط والسويس، بهدف تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لموارد مصر من الثروة البترولية.

كما وجه الرئيس بالإلتزام بالجدول الزمنى المُحدد لتطوير حقل "ظُهر" ومعدلات إنتاجه، بعد وصوله حالياً لمعدلات إنتاج 2 مليار قدم مكعب يومياً؛ ولذلك للوصول للطاقة الإنتاجية القصوى للحقل، مُطالباً سيادته وزارة البترول والجهات التابعة لها بتذليل أية عقبات قد تواجه أعمال تنمية الحقل.

وأوضح السفير بسام راضي، أن الوزير "الملا"، أوضح خلال الاجتماع، أن قطاع البترول مستمر في طرح المزايدات العالمية وتوقيع اتفاقيات جديدة في مختلف مناطق مصر البرية والبحرية من أجل تنمية موارد مصر من البترول والغاز واستثمار اكتشاف ثرواتها الكامنة بما يؤدى الى زيادة الإنتاج من البترولي للوفاء باحتياجات السوق المحلى وتقليل الاستيراد من الخارج.

وأكد وزير البترول، استمرار الوزارة في تطوير معامل التكرير لزيادة كفاءة التشغيل ورفع جودة المنتجات البترولية والعمل على تحقيق الاستغلال الاقتصادي لطاقات التكرير المتاحة، وكذا تطوير مصانع البتروكيماويات وتعظيم ما تحققه من قيمة مضافة من الثروات البترولية وتوفير العديد من المواد الخام التي تدخل في العديد من الصناعات المختلفة.